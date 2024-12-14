"Челси" сделал подарки для болельщиков, которые приехали в Казахстан на матч с "Астаной" (фото)

Болельщики "Челси", которые лично поддержали команду на матче Лиги конференций с "Астаной", получили памятные подарки, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу лондонского клуба.

Команды встретились в четверг в рамках пятого тура общего этапа еврокубка. Матч на Центральном стадионе Алматы завершился со счетом 3:1 в пользу гостей.

В рамках этого выезда английская команда совершила самый длительный перелет в своей истории для еврокубковой встречи. Дорога туда и обратно заняла у лондонцев 16 часов.

Во время матча температура опустилась на уровень 10 градусов ниже нуля. При этом "Челси" на трибунах поддерживали несколько сотен английских болельщиков.

Приехавшие в Казахстан фанаты получили от столичного клуба памятные брелоки для ключей с большой надписью "По суше и морю".

"От "Стэмфорд Бридж" (домашний стадион "Челси" — прим. ред.) до Алматы", — также выгравировано на сувенире.

Напомним, победа над "Астаной" позволила лондонцам гарантировать себе выход в 1/8 финала Лиги конференций. Казахстанская команда после пятого тура опустилась на 28-е место в таблице.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.