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Сборная Казахстана по футболу поднялась в рейтинге ФИФА

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Женская сборная Казахстана по футболу в 2024 году
Женская сборная Казахстана по футболу. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Женская сборная Казахстана улучшила положение в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

Обновленный рейтинг был опубликован в пятницу. В активе сборной Казахстана осталось 1185,81 балла, она поднялась на три строчки и заняла 106-е место. По соседству с отечественной командой находятся Боливия и Литва.

Последние матчи сборная Казахстана провела в июле в рамках квалификации чемпионата Европы 2025 года. Ближайшие встречи назначены на февраль, когда команда сыграет на выезде с Люксембургом и Арменией в Лиге наций.

Лидером женского рейтинга ФИФА осталась сборная США. На вторую и третью позицию поднялись Испания и Германия соответственно, а Англия опустилась на четвертую строчку.

Женский рейтинг ФИФА от 13 декабря 2024 года:

1. США – 2087,55 очка;

2. Испания – 2028,65;

3. Германия – 2012,29;

4. Англия – 2004,52;

5. Швеция – 1991,27;

6. Канада – 1988,26;

7. Бразилия – 1977,39;

8. Япония – 1976,38;

9. КНДР – 1944,23;

10. Нидерланды – 1929,09...

106. Казахстан – 1185,81.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2200328-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-podnyalas-v-reytinge-fifa/

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