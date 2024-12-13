Сборная Казахстана по футболу поднялась в рейтинге ФИФА

Женская сборная Казахстана улучшила положение в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.
Обновленный рейтинг был опубликован в пятницу. В активе сборной Казахстана осталось 1185,81 балла, она поднялась на три строчки и заняла 106-е место. По соседству с отечественной командой находятся Боливия и Литва.
Последние матчи сборная Казахстана провела в июле в рамках квалификации чемпионата Европы 2025 года. Ближайшие встречи назначены на февраль, когда команда сыграет на выезде с Люксембургом и Арменией в Лиге наций.
Лидером женского рейтинга ФИФА осталась сборная США. На вторую и третью позицию поднялись Испания и Германия соответственно, а Англия опустилась на четвертую строчку.
Женский рейтинг ФИФА от 13 декабря 2024 года:
1. США – 2087,55 очка;
2. Испания – 2028,65;
3. Германия – 2012,29;
4. Англия – 2004,52;
5. Швеция – 1991,27;
6. Канада – 1988,26;
7. Бразилия – 1977,39;
8. Япония – 1976,38;
9. КНДР – 1944,23;
10. Нидерланды – 1929,09...
106. Казахстан – 1185,81.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2200328-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-podnyalas-v-reytinge-fifa/