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Зайнутдинов впервые в сезоне попал в стартовый состав "Бешикташа" и отдал голевую передачу в Лиге Европы

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Казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов
Бахтиер Зайнутдинов. Фото: Пресс-служба ФК "Бешикташ"

Футболист сборной Казахстана и турецкого "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов отметился дебютным результативным действием в клубном сезоне, передает корреспондент NUR.KZ.

Стамбульская команда сыграла на выезде с норвежским "Буде-Глимт" в рамках шестого тура общего этапа Лиги Европы УЕФА. Зайнутдинов впервые в сезоне попал в стартовый состав "Бешикташа".

На 21-й минуте казахстанец отдал голевую передачу на Жедсона Фернандеша, благодаря чему гости вышли вперед. Однако затем у "Буде-Глимт" отличились Филип Синкернагель (37) и Один Бертуфт (43), что принесло хозяевам волевую победу со счетом 2:1. Зайнутдинов в итоге провел на поле весь матч.

В активе "Бешикташа" осталось шесть очков. Стамбульцы занимают 28-ю позицию и идут вне зоны плей-офф Лиги Европы.

Лидируют в таблице после шести туров итальянский "Лацио" из Рима и испанский "Атлетик" из Бильбао, на счету которых по 16 очков.

Полные результаты шестого тура Лиги Европы:

  • "Фенербахче" (Турция) — "Атлетик" (Испания). 0:2
  • "Виктория Пльзень" (Чехия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия). 1:2
  • "Хоффенхайм" (Германия) — "Стяуа" (Румыния). 0:0
  • "Мальме" (Швеция) — "Галатасарай" (Турция). 2:2
  • "Олимпиакос" (Греция) — "Твенте" (Нидерланды). 0:0
  • "Юнион" (Бельгия) — "Ницца" (Франция). 2:1
  • "Лудогорец" (Болгария) — "АЗ Алкмар" (Нидерланды). 2:2
  • "ПАОК" (Греция) — "Ференцварош" (Венгрия). 5:0
  • "Рома" (Италия) — "Брага" (Португалия). 3:0
  • "Эльфсборг" (Швеция) — "Карабах" (Азербайджан). 1:0
  • "Лион" (Франция) — "Айнтрахт" (Германия). 3:2
  • "Реал Сосьедад" (Испания) — "Динамо Киев" (Украина). 3:0
  • "Рейнджерс" (Шотландия) — "Тоттенхэм" (Англия). 1:1
  • "Буде-Глимт" (Норвегия) — "Бешикташ" (Турция). 2:1
  • "Маккаби Тель-Авив" (Израиль) — "РФШ" (Латвия). 2:1
  • "Аякс" (Нидерланды) — "Лацио" (Италия). 1:3
  • "Порту" (Португалия) — "Мидтьюлланд" (Дания). 2:0
  • "Славия" (Чехия) — "Андерлехт" (Бельгия). 1:2

Матчи седьмого тура Лиги Европы пройдут 21-23 января 2025 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2199905-zaynutdinov-vpervye-v-sezone-popal-v-startovyy-sostav-beshiktasha-i-otdal-golevuyu-peredachu-v-lige-evropy/

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