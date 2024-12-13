Зайнутдинов впервые в сезоне попал в стартовый состав "Бешикташа" и отдал голевую передачу в Лиге Европы

Футболист сборной Казахстана и турецкого "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов отметился дебютным результативным действием в клубном сезоне, передает корреспондент NUR.KZ.

Стамбульская команда сыграла на выезде с норвежским "Буде-Глимт" в рамках шестого тура общего этапа Лиги Европы УЕФА. Зайнутдинов впервые в сезоне попал в стартовый состав "Бешикташа".

На 21-й минуте казахстанец отдал голевую передачу на Жедсона Фернандеша, благодаря чему гости вышли вперед. Однако затем у "Буде-Глимт" отличились Филип Синкернагель (37) и Один Бертуфт (43), что принесло хозяевам волевую победу со счетом 2:1. Зайнутдинов в итоге провел на поле весь матч.

В активе "Бешикташа" осталось шесть очков. Стамбульцы занимают 28-ю позицию и идут вне зоны плей-офф Лиги Европы.

Лидируют в таблице после шести туров итальянский "Лацио" из Рима и испанский "Атлетик" из Бильбао, на счету которых по 16 очков.

Полные результаты шестого тура Лиги Европы:

"Фенербахче" (Турция) — "Атлетик" (Испания). 0:2

"Виктория Пльзень" (Чехия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия). 1:2

"Хоффенхайм" (Германия) — "Стяуа" (Румыния). 0:0

"Мальме" (Швеция) — "Галатасарай" (Турция). 2:2

"Олимпиакос" (Греция) — "Твенте" (Нидерланды). 0:0

"Юнион" (Бельгия) — "Ницца" (Франция). 2:1

"Лудогорец" (Болгария) — "АЗ Алкмар" (Нидерланды). 2:2

"ПАОК" (Греция) — "Ференцварош" (Венгрия). 5:0

"Рома" (Италия) — "Брага" (Португалия). 3:0

"Эльфсборг" (Швеция) — "Карабах" (Азербайджан). 1:0

"Лион" (Франция) — "Айнтрахт" (Германия). 3:2

"Реал Сосьедад" (Испания) — "Динамо Киев" (Украина). 3:0

"Рейнджерс" (Шотландия) — "Тоттенхэм" (Англия). 1:1

"Буде-Глимт" (Норвегия) — "Бешикташ" (Турция). 2:1

"Маккаби Тель-Авив" (Израиль) — "РФШ" (Латвия). 2:1

"Аякс" (Нидерланды) — "Лацио" (Италия). 1:3

"Порту" (Португалия) — "Мидтьюлланд" (Дания). 2:0

"Славия" (Чехия) — "Андерлехт" (Бельгия). 1:2

Матчи седьмого тура Лиги Европы пройдут 21-23 января 2025 года.

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