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Главный тренер "Челси": Игроки фантастически справились с погодными условиями в Алматы

Опубликовано:

Английский футболист Кирман Дьюсбери-Холл
Кирман Дьюсбери-Холл. Фото: Chris Lee/Chelsea FC via Getty Images

Итальянец Энцо Мареска, возглавляющий лондонский "Челси", подвел итоги матча Лиги конференций УЕФА с "Астаной", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт английского клуба.

В четверг команды встретились на Центральном стадионе Алматы в рамках пятого тура общего этапа. Гости одержали победу со счетом 3:1. Температура воздуха во время матча опустилась ниже -10 градусов.

"Это было солидное выступление. Мы знали, что будет довольно холодно, и постарались быстро адаптироваться. Игроки фантастически справились с погодными условиями, вчерашним долгим перелетом, вдобавок поле не было идеальным для нас. В целом я очень рад за игроков", — заявил Мареска.

Большая часть состава "Челси" была сформирована из резервистов и футболистов академии.

"Я также рад за молодых игроков, которые помогли нам одержать победу. Все они меня впечатлили. Ребята, которые вышли в стартовом составе, показали очень хорошие результаты, и я рад за них. Также я доволен теми, кто вышел на поле во втором тайме", — сказал Мареска.

Ранее в полиции отчитались, что матч между "Астаной" и "Челси" прошел без индицентов. Горожанам и гостям города выразили благодарность.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2199888-glavnyy-trener-chelsi-igroki-fantasticheski-spravilis-s-pogodnymi-usloviyami-v-almaty/

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