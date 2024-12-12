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"Астана" открыла счет в матче против лондонского "Челси"

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Хорватский футболист Марин Томасов
Марин Томасов. Фото: Пресс-служба ФК "Астана"

Столичный футбольный клуб "Астана" забил первый гол в ворота лондонского "Челси" в матче общего этапа Лиги конференций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Английский коллектив к окончанию первого тайма оформил уже три гола. В третий раз ворота Мухаммедажана Сейсена поразил Ренату Вейга.

Казахстанская команда смогла открыть счет против европейского гранда усилиями хорватского нападающего Марина Томасова на 45-й минуте первого тайма.

Счет к окончанию первого отрезка - 1:3 в пользу английского клуба. На данный момент стартовал второй тайм.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2199854-astana-otkryla-schet-v-matche-protiv-londonskogo-chelsi/

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