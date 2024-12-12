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Защитник сборной Казахстана забил гол в свои ворота в матче "Астана" – "Челси"

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Александр Марочкин (справа)
Александр Марочкин (справа): Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Защитник национальной сборной Казахстана и футбольного клуба "Астана" Александр Марочкин оформил автогол в матче Лиги конференций УЕФА против лондонского "Челси", передает корреспондент NUR.KZ.

На "Центральном стадионе" в Алматы в данные минуты продолжается матч общего этапа Лиги конференций УЕФА между казахстанской командой "Астана" и английским "Челси".

Ко второй половине первого тайма столичный клуб уступает со счетом 0:2. Счет в матче на 14-й минуте открыл игрок гостей Марк Гиу. Второй гол в собственные ворота отправил защитник Александр Марочкин на 19-й минуте. В официальном протоколе забитый мяч был переписан на Марка Гиу.

На данный момент казахстанская команда занимает 23-е место, имея в своем активе 4 очка, "Челси" же возглавляет общую таблицу Лиги конференций УЕФА, набрав 12 баллов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2199834-zashchitnik-sbornoy-kazahstana-zabil-gol-v-svoi-vorota-v-matche-astana-chelsi/

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