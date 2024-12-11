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"Надену две пары перчаток": футболист "Челси" отметил "сумасшедшую температуру" в Казахстане

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Французский футболист Аксель Дисаси
Аксель Дисаси. Фото: Robin Jones/Getty Images

Защитник "Челси" Аксель Дисаси прокомментировал предстоящий матч Лиги конференций УЕФА с "Астаной", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт лондонского футбольного клуба.

Команды встретятся в рамках пятого тура общего этапа. Матч на Центральном стадионе Алматы начнется 12 декабря в 20:30 по местному времени.

Ожидается, что температура составит около 10-11 градусов ниже нуля. Дисаси выразил особую благодарность болельщикам "Челси", которые очно поддержат команду.

"Мы ценим это, потому что матч связан с долгим перелетом и сумасшедшей температурой. Фанаты своими действиями демонстрируют любовь, которую испытывают к нам. И мне как игроку всегда приятно чувствовать ее", — сказал Дисаси.

Кроме того, французский центральный защитник пояснил, как будет готовиться к матчу.

"Мы все знаем, в каких условиях предстоит играть. Я намерен смотреть фильмы во время восьмичасового перелета, а на месте буду готов, надену две пары перчаток и буду соревноваться. В конце концов, это еврокубки, и мы должны бороться за сохранение первого места в таблице", — отметил Дисаси.

Также футболист ответил на вопрос о совете для молодых игроков, которые приедут на матч. Ожидается, что в составе "Челси" появятся и дебютанты из академии.

"Возможно, это не лучший матч для старта из-за перелета и температуры. Однако у них есть необходимые качества, чтобы конкурировать и в такой игре. Если они здесь, то обладают нужными навыками, а потому матч будет для них хорошим", — сказал Дисаси.

Напомним, ранее о сложностях, связанных с игрой против "Астаны", заявлял и главный тренер "Челси" Энцо Мареска.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2199240-nadenu-dve-pary-perchatok-futbolist-chelsi-otmetil-sumasshedshuyu-temperaturu-v-kazahstane/

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