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"Лос-Анджелес Гэлакси" с Марко Ройсом стал чемпионом MLS спустя десять лет

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Футболисты "Лос-Анджелес Гэлакси" в 2024 году
Футболисты "Лос-Анджелес Гэлакси". Фото: FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images

Футболисты "Лос-Анджелес Гэлакси" обыграли "Нью-Йорк Ред Буллз" в финальном матче плей-офф североамериканской лиги MLS, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч прошел в Карсоне (штат Калифорния, США) и завершился со счетом 2:1. В составе победителей отличились ганский полузащитник Джозеф Пэйнтсил (9 минута) и сербский форвард Деян Йовелич (13). Единственный мяч проигравших забил американский защитник Шон Нилис (28).

"Лос-Анджелес Гэлакси" стал чемпионом MLS в шестой раз и впервые с 2014 года. В составе команды золото выиграл и немецкий полузащитник Марко Ройс, который в финале вышел на замену на 75-й минуте. Для звездного футболиста, известного по выступлениям за дортмундскую "Боруссию", это первый чемпионский титул в карьере.

Напомним, ранее MLS объявила, что самым ценным игроком сезона признан Лионель Месси. "Интер Майами", за который выступает аргентинец, вылетел в первом раунде плей-офф.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2197638-los-andzheles-gelaksi-s-marko-roysom-stal-chempionom-mls-spustya-desyat-let/

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