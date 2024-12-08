"Лос-Анджелес Гэлакси" с Марко Ройсом стал чемпионом MLS спустя десять лет

Футболисты "Лос-Анджелес Гэлакси" обыграли "Нью-Йорк Ред Буллз" в финальном матче плей-офф североамериканской лиги MLS, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч прошел в Карсоне (штат Калифорния, США) и завершился со счетом 2:1. В составе победителей отличились ганский полузащитник Джозеф Пэйнтсил (9 минута) и сербский форвард Деян Йовелич (13). Единственный мяч проигравших забил американский защитник Шон Нилис (28).

"Лос-Анджелес Гэлакси" стал чемпионом MLS в шестой раз и впервые с 2014 года. В составе команды золото выиграл и немецкий полузащитник Марко Ройс, который в финале вышел на замену на 75-й минуте. Для звездного футболиста, известного по выступлениям за дортмундскую "Боруссию", это первый чемпионский титул в карьере.

Напомним, ранее MLS объявила, что самым ценным игроком сезона признан Лионель Месси. "Интер Майами", за который выступает аргентинец, вылетел в первом раунде плей-офф.

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