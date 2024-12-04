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"Астана" объявила об уходе чемпиона Казахстана перед матчем с "Челси"

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Казахстанский футболист Тимур Досмагамбетов
Тимур Досмагамбетов. Фото: Пресс-служба ФК "Астана"

Футбольный клуб "Астана" на своем официальном сайте объявил о расставании с опытным казахстанским защитником Тимуром Досмагамбетовым, передает NUR.KZ.

Спортсмен выступал за столичную команду с 2022 года и вместе с ней выиграл чемпионат и Суперкубок Казахстана, а также Кубок лиги. Суммарно за "Астану" Досмагамбетов провел 63 матча, в которых забил семь мячей и отдал девять голевых передач.

"Покер в исполнении Тимура в ворота "Кайрата" навсегда останется в истории нашего клуба. Мы желаем всего наилучшего Тимуру и успехов в будущем!" — говорится в сообщении "Астаны".

На данный момент неизвестно, где продолжит карьеру 35-летний защитник, в активе которого 21 матч за сборную Казахстана. Трансферная стоимость Досмагамбетова на данный момент оценивается в 150 тысяч евро.

Ранее футболист выступал за кокшетауский "Окжетпес", усть-каменогорский "Восток", "Тараз", костанайский "Тобол", шымкентский "Ордабасы" и карагандинский "Шахтер".

Напомним, для "Астаны" нынешний сезон не завершен. Команде предстоит еще два матча на общем этапе Лиги конференций, в том числе ближайшая домашняя встреча с английским "Челси".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2196242-astana-obyavila-ob-uhode-chempiona-kazahstana-pered-matchem-s-chelsi/

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