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"Байер" выбил "Баварию" из Кубка Германии после удаления Нойера

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Нигерийский футболист Натан Телла
Натан Телла. Фото: Tom Weller/picture alliance via Getty Images

Футболисты леверкузенского "Байера" одержали выездную "сухую" победу над мюнхенской "Баварией" в 1/8 финала Кубка Германии, передает корреспондент NUR.KZ.

Принципиальные соперники встретились на "Альянц Арене" в Мюнхене. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч на 69-й минуте забил нигерийский вингер Натан Телла, головой замкнувший навес испанского защитника Алехандро Гримальдо.

Хозяева большую часть матча играли в меньшинстве. На 17-й минуте прямую красную карточку получил немецкий вратарь "Баварии" Мануэль Нойер.

Таким образом, "Байер" вышел в четвертьфинал Кубка Германии. Его соперник по следующей стадии определится позднее. Напомним, именно леверкузенцы выиграли этот трофей в прошлом сезоне. "Бавария" же вылетела из турнира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2196015-bayer-vybil-bavariyu-iz-kubka-germanii-posle-udaleniya-noyera/

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