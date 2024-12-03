Голы Самородова и вратаря: уникальным эпизодом завершился матч с участием казахстанского футболиста

Футболисты грозненского "Ахмата", за который выступает нападающий сборной Казахстана Максим Самородов, сыграли вничью с московским "Динамо", передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги. Матч на "Ахмат Арене" завершился со счетом 1:1.

Хозяева вышли вперед на 22-й минуте благодаря голу Самородова. Казахстанский форвард в штрафной площади получил пас пяткой от россиянина Даниила Уткина, первым касанием обработал мяч, а вторым нанес точный удар.

22-летний Самородов забил в третьем матче подряд. Суммарно в составе "Ахмата" он оформил по два гола в РПЛ и Кубке России.

Однако забитого мяча казахстанца грозненцам не хватило для победы над "Динамо". Гости отыгрались на 90+5 минуте после углового. Вратарь москвичей Игорь Лещук прибежал в чужую штрафную, результативно замкнул навес и принес своей команде ничью. Впервые в истории чемпионата России голкипер забил с игры.

В итоге после 17 туров "Ахмат" набрал десять очков. Грозненцы остаются в зоне вылета. Они идут на 15-й позиции и опережают только "Оренбург", в активе которого восемь баллов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.