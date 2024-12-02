Футболист "Фиорентины" пережил клиническую смерть в матче чемпионата Италии

Полузащитник футбольного клуба "Фиорентина" Эдоардо Бове потерял сознание после столкновения в матче против "Интера", у футболиста произошла остановка сердца, передает NUR.KZ.

В матче 14-го тура Серии А между «Фиорентиной» и «Интером» игрок хозяев Эдоардо Бове потерял сознание и упал на газон после столкновения с защитником «Интера» Дензелом Дюмфрисом. Эдоардо получил удар в область груди и селезенки. Партнеры по команде окружили футболиста и закрыли от камер.

Через несколько минут врачи отнесли Бове к машине скорой помощи. В заявлении клуба сказано, что у игрока остановилось сердце, но медики смогли вовремя его спасти. После этого, футболиста доставили в госпиталь, где он был введен искусственную кому.

Также клуб сообщил, что первоначальные кардио-неврологические оценки исключили острое повреждение центральной нервной и сердечно-сосудистой системы.

Позже итальянский клуб сделал заявление о том, что Бове пришел в себя и находится под наблюдением врачей. Футболисту будут сделаны дополнительные диагностические исследования с целью выяснить причину потери сознания и последовавшей за ней критической ситуацией.

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