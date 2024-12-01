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Шанс для Зайнутдинова? "Бешикташ" объявил об отставке главного тренера

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Казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов
Бахтиер Зайнутдинов. Фото: Ahmad Mora/Getty Images

Турецкий футбольный клуб "Бешикташ", за который выступает казахстанец Бахтиер Зайнутдинов, на официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с Джованни ван Бронкхорстом, передает NUR.KZ.

Специалист пришел в стан стамбульцев в июле. На момент его ухода команда занимает пятое место в турецкой Суперлиге и 22-ю позицию в Лиге Европы.

"Мы благодарим мистера Джованни ван Бронкхорста и его команду за их работу в "Бешикташе" и желаем им успехов в будущей карьере", — говорится в сообщении стамбульского клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен турок Сердар Топрактепе, который уже выполнял эти функции дважды в 2024 году.

Напомним, Зайнутдинов почти не играл за "Бешикташ" при ван Бронкхорсте. Лучший бомбардир в истории сборной Казахстана в нынешнем сезоне принял участие только в двух матчах чемпионата Турции и суммарно провел на поле пять минут, не отметившись результативными действиями.

Ранее нового главного тренера представил и другой местный клуб "Адана Демирспор", за который выступает форвард сборной Казахстана Абат Аймбетов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2194667-shans-dlya-zaynutdinova-beshiktash-obyavil-ob-otstavke-glavnogo-trenera/

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