"Челси" выиграл последний матч Лиги конференций перед встречей с "Астаной"

Футболисты английского "Челси" одержали выездную "сухую" победу над немецким "Хайденхаймом" в матче общего этапа Лиги конференций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках четвертого тура. Матч на стадионе "Фойт-Арена" завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.

Забитыми мячами отметились Кристофер Нкунку (51) и Михаил Мудрик (86). При этом лондонцы завершали встречу в меньшинстве после удаления Чезаре Казадея (90+6).

"Челси" выиграл все четыре матча на общем этапе и лидирует в таблице с максимальными 12 очками. Столько же баллов в активе польской "Легии" из Варшавы.

Следующий матч Лиги конференций "Челси" проведет против казахстанской "Астаны". Встреча пройдет 12 декабря на Центральном стадионе Алматы.

Полные результаты четвертого тура Лиги конференций:

"Истанбул Башакшехир" (Турция) — "Петрокуб" (Молдова). 1:1

"Астана" (Казахстан) — "Витория Гимарайнш" (Португалия). 1:1

"Ноа" (Армения) — "Викингур" (Исландия). 0:0

"Целе" (Словения) — "Ягеллония" (Польша). 3:3

"Санкт-Галлен" (Швейцария) — "ТСЦ" (Сербия). 2:2

"Мольде" (Норвегия) — "АПОЭЛ" (Кипр). 0:1

"Хайденхайм" (Германия) — "Челси" (Англия). 0:2

"Динамо Минск" (Беларусь) — "Копенгаген" (Дания). 1:2

"Панатинаикос" (Греция) — "ХИК" (Финляндия). 1:0

"Нью-Сейнтс" (Уэльс) — "Юргорден" (Швеция). 0:1

"Борац" (Босния и Герцеговина) — "ЛАСК" (Австрия). 2:1

"Серкль Брюгге" (Бельгия) — "Хартс" (Шотландия). 2:0

"Рапид" (Австрия) — "Шемрок Роверс" (Ирландия). 1:1

"Лугано" (Швейцария) — "Гент" (Бельгия). 2:0

"Млада Болеслав" (Чехия) — "Бетис" (Испания). 2:1

"Олимпия" (Словения) — "Ларн" (Северная Ирландия). 1:0

"Омония" (Кипр) — "Легия" (Польша). 0:3

"Фиорентина" (Италия) — "Пафос" (Кипр). 3:2

Матчи пятого тура Лиги конференций пройдут 12 декабря.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.