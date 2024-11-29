Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Челси" выиграл последний матч Лиги конференций перед встречей с "Астаной"

Опубликовано:

Украинский футболист Михаил Мудрик
Михаил Мудрик. Фото: Daniel Kopatsch/Getty Images

Футболисты английского "Челси" одержали выездную "сухую" победу над немецким "Хайденхаймом" в матче общего этапа Лиги конференций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках четвертого тура. Матч на стадионе "Фойт-Арена" завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.

Забитыми мячами отметились Кристофер Нкунку (51) и Михаил Мудрик (86). При этом лондонцы завершали встречу в меньшинстве после удаления Чезаре Казадея (90+6).

"Челси" выиграл все четыре матча на общем этапе и лидирует в таблице с максимальными 12 очками. Столько же баллов в активе польской "Легии" из Варшавы.

Следующий матч Лиги конференций "Челси" проведет против казахстанской "Астаны". Встреча пройдет 12 декабря на Центральном стадионе Алматы.

Полные результаты четвертого тура Лиги конференций:

  • "Истанбул Башакшехир" (Турция) — "Петрокуб" (Молдова). 1:1
  • "Астана" (Казахстан) — "Витория Гимарайнш" (Португалия). 1:1
  • "Ноа" (Армения) — "Викингур" (Исландия). 0:0
  • "Целе" (Словения) — "Ягеллония" (Польша). 3:3
  • "Санкт-Галлен" (Швейцария) — "ТСЦ" (Сербия). 2:2
  • "Мольде" (Норвегия) — "АПОЭЛ" (Кипр). 0:1
  • "Хайденхайм" (Германия) — "Челси" (Англия). 0:2
  • "Динамо Минск" (Беларусь) — "Копенгаген" (Дания). 1:2
  • "Панатинаикос" (Греция) — "ХИК" (Финляндия). 1:0
  • "Нью-Сейнтс" (Уэльс) — "Юргорден" (Швеция). 0:1
  • "Борац" (Босния и Герцеговина) — "ЛАСК" (Австрия). 2:1
  • "Серкль Брюгге" (Бельгия) — "Хартс" (Шотландия). 2:0
  • "Рапид" (Австрия) — "Шемрок Роверс" (Ирландия). 1:1
  • "Лугано" (Швейцария) — "Гент" (Бельгия). 2:0
  • "Млада Болеслав" (Чехия) — "Бетис" (Испания). 2:1
  • "Олимпия" (Словения) — "Ларн" (Северная Ирландия). 1:0
  • "Омония" (Кипр) — "Легия" (Польша). 0:3
  • "Фиорентина" (Италия) — "Пафос" (Кипр). 3:2

Матчи пятого тура Лиги конференций пройдут 12 декабря.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2194065-chelsi-vyigral-posledniy-match-ligi-konferenciy-pered-vstrechey-s-astanoy/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie