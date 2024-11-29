"Челси" выиграл последний матч Лиги конференций перед встречей с "Астаной"

Футболисты английского "Челси" одержали выездную "сухую" победу над немецким "Хайденхаймом" в матче общего этапа Лиги конференций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились в рамках четвертого тура. Матч на стадионе "Фойт-Арена" завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.
Забитыми мячами отметились Кристофер Нкунку (51) и Михаил Мудрик (86). При этом лондонцы завершали встречу в меньшинстве после удаления Чезаре Казадея (90+6).
"Челси" выиграл все четыре матча на общем этапе и лидирует в таблице с максимальными 12 очками. Столько же баллов в активе польской "Легии" из Варшавы.
Следующий матч Лиги конференций "Челси" проведет против казахстанской "Астаны". Встреча пройдет 12 декабря на Центральном стадионе Алматы.
Полные результаты четвертого тура Лиги конференций:
- "Истанбул Башакшехир" (Турция) — "Петрокуб" (Молдова). 1:1
- "Астана" (Казахстан) — "Витория Гимарайнш" (Португалия). 1:1
- "Ноа" (Армения) — "Викингур" (Исландия). 0:0
- "Целе" (Словения) — "Ягеллония" (Польша). 3:3
- "Санкт-Галлен" (Швейцария) — "ТСЦ" (Сербия). 2:2
- "Мольде" (Норвегия) — "АПОЭЛ" (Кипр). 0:1
- "Хайденхайм" (Германия) — "Челси" (Англия). 0:2
- "Динамо Минск" (Беларусь) — "Копенгаген" (Дания). 1:2
- "Панатинаикос" (Греция) — "ХИК" (Финляндия). 1:0
- "Нью-Сейнтс" (Уэльс) — "Юргорден" (Швеция). 0:1
- "Борац" (Босния и Герцеговина) — "ЛАСК" (Австрия). 2:1
- "Серкль Брюгге" (Бельгия) — "Хартс" (Шотландия). 2:0
- "Рапид" (Австрия) — "Шемрок Роверс" (Ирландия). 1:1
- "Лугано" (Швейцария) — "Гент" (Бельгия). 2:0
- "Млада Болеслав" (Чехия) — "Бетис" (Испания). 2:1
- "Олимпия" (Словения) — "Ларн" (Северная Ирландия). 1:0
- "Омония" (Кипр) — "Легия" (Польша). 0:3
- "Фиорентина" (Италия) — "Пафос" (Кипр). 3:2
Матчи пятого тура Лиги конференций пройдут 12 декабря.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2194065-chelsi-vyigral-posledniy-match-ligi-konferenciy-pered-vstrechey-s-astanoy/