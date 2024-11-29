"МЮ" одержал волевую победу, "Бешикташ" проиграл без Зайнутдинова: итоги тура в Лиге Европы

В ночь с четверга на пятницу по казахстанскому времени прошел пятый тур общего этапа Лиги Европы УЕФА. NUR.KZ подводит итоги игрового дня во втором по значимости еврокубке.

Один из главных фаворитов турнира "Манчестер Юнайтед" одержал вторую подряд победу. На своем поле английская команда обыграла норвежский "Буде-Глимт" со счетом 3:2.

В составе хозяев один мяч забил Алехандро Гарначо (1 минута), а дубль оформил Расмус Хойлунд (45, 50). У гостей отличились Хокон Эвьен (19) и Филип Синкернагель (23).

Победа позволила "МЮ" набрать девять очков и занять 12-е место в таблице после пяти туров.

Турецкий "Бешикташ", за который выступает лучший бомбардир в истории сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, на нейтральном поле в Венгрии уступил израильскому "Маккаби" со счетом 1:3.

За команду из Тель-Авива отличились Габи Каниховски (23), Дор Перец (45+3) и Уэсли Патати (81). Единственный мяч стамбульцев забил Рафаэл Силва (38). Зайнутдинов весь матч провел на скамейке запасных.

Полные результаты пятого тура Лиги Европы:

"Андерлехт" (Бельгия) — "Порту" (Португалия). 2:2

"РФШ" (Латвия) — "ПАОК" (Греция). 0:2

"Атлетик" (Испания) — "Эльфсборг" (Швеция). 3:0

"Карабах" (Азербайджан) — "Лион" (Франция). 1:4

"Бешикташ" (Турция) — "Маккаби Тель-Авив" (Израиль). 1:3

"Лацио" (Италия) — "Лудогорец" (Болгария). 0:0

"АЗ Алкмар" (Нидерланды) — "Галатасарай" (Турция). 1:1

"Динамо Киев" (Украина) — "Виктория Пльзень" (Чехия). 1:2

"Стяуа" (Румыния) — "Олимпиакос" (Греция). 0:0

"Твенте" (Нидерланды) — "Юнион" (Бельгия). 0:1

"Ницца" (Франция) — "Рейнджерс" (Шотландия). 1:4

"Ференцварош" (Венгрия) — "Мальме" (Швеция). 4:1

"Мидтьюлланд" (Дания) — "Айнтрахт" (Германия). 1:2

"Реал Сосьедад" (Испания) — "Аякс" (Нидерланды). 2:0

"Брага" (Португалия) — "Хоффенхайм" (Германия). 3:0

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Буде-Глимт" (Норвегия). 3:2

"Славия" (Чехия) — "Фенербахче" (Турция). 1:2

"Тоттенхэм" (Англия) — "Рома" (Италия). 2:2

По итогам пятого тура общую таблицу Лиги Европы возглавляют римский "Лацио", франкфуртский "Айнтрахт" и "Атлетик" из Бильбао, в активе которых по 13 очков.

Матчи шестого тура пройдут 11-12 декабря.

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