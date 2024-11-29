"Соперник выше классом": главный тренер "Астаны" объяснил упущенную победу в матче Лиги конференций

Главный тренер футбольного клуба "Астана" Григорий Бабаян прокомментировал выступление своих подопечных в матче общего этапа Лиги конференций с ФК "Витория Гимарайнш", передает Meta-ratings.kz.

Напомним, команды встретились в четверг на Центральном стадионе Алматы. Матч завершился со счетом 1:1. Соперник казахстанской команды сравнял счет на 89-й минуте.

"Получился очень сложный матч, ведь перед игрой мы говорили, что "Витория" была фаворитом этой встречи. Соперник и классом выше, и играет в хороший футбол. В некоторых компонентах нам не хватало свежести. Матч финала Кубка лиги, который мы провели четыре дня назад, тоже отнял у нас силы, если учитывать, что мы тогда сыграли 120 минут. В некоторых моментах нам повезло, но обидно пропускать гол на 89-й минуте...

В первом тайме у нас было три выхода, которые мы не использовали. Один раз во втором тайме мы забили, но тот гол отменили", – заявил Бабаян.

12 декабря астанчанам предстоит домашняя игра с лондонским "Челси" в рамках пятого тура Лиги конференций УЕФА.

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