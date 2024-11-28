"Астана" на последних минутах упустила победу в четвертом туре Лиги конференций

Футболисты "Астаны" упустили домашнюю победу над португальской "Виторией Гимарайнш" в рамках общего этапа Лиги конференций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на Центральном стадионе Алматы в четвертом туре. Матч завершился со счетом 1:1.

Единственный мяч хозяев на 40-й минуте забил хорватский защитник Бранимир Калаица, голевую передачу на которого отдал его соотечественник Карло Бартолец. Гости отыгрались на 89-й минуте усилиями венесуэльского форварда Хесуса Рамиреса.

Ничья стала для "Астаны" первой на общем этапе и позволила набрать четыре очка. Казахстанская команда поднялась в топ-20, однако опустится ниже по окончании всех матчей четвертого тура. В активе "Витории" теперь десять баллов, она впервые потеряла очки в нынешнем розыгрыше.

Всего в рамках общего этапа запланировано шесть туров. Следующий матч Лиги конференций "Астана" проведет 12 декабря против английского "Челси" из Лондона. Игра состоится на Центральном стадионе Алматы.

Напомним, футбольный сезон на внутреннем уровне "Астана" завершила победой в первом в истории Кубке лиги.

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