Нападающий сборной Казахстана Артур Шушеначев забил первый гол за российский клуб

Игрок Национальной сборной Казахстана Артур Шушеначев отличился дебютным голом в составе футбольного клуба "Сочи", за который он выступает на правах аренды, передает корреспондент NUR.KZ.

В среду "Сочи" встретился с махачкалинским "Динамо" в рамках матча четвертьфинала пути регионов Кубка России.

Игра на стадионе "Фишт" завершилась вничью в основное время со счетом 1:1. Первый гол в этом матче забил казахстанец Артур Шушеначев. Нападающему удалось реализовать момент под занавес первого тайма (45-я минута).

Ответный мяч в ворота "Сочи" отправил Ян Джапо (70).

Исход встречи определился в серии послематчевых пенальти, где сильнее оказались игроки "Динамо", реализовавшие четыре 11-метровых удара, сочинцам удалось забить лишь три гола.

Напомним, ранее Шушеначев дважды был близок к забитому голу в составе российской команды, однако оба раза были записаны как автогол соперника.

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