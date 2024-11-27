Пеп Гвардиола расцарапал себе лицо после упущенной победы в Лиге чемпионов

Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола навредил себе после матча против Фейенорда в Лиге чемпионов, передает NUR.KZ со ссылкой на euro-football.ru.

"Манчестер сити" вели со счётом 3:0 до 75-й минуты, но в концовке встречи пропустили трижды. Тем самым матч завершился с ничейным счетом 3:3. Беспроигрышная серия команды продлилась до шести игр подряд.

На послематчевой пресс-конференции журналисты спросили у главного рулевого команды о царапинах на голове и носу.

Как оказалось, испанец нанес себе их сам: «Да, я сделал это пальцем, ногтем. Я хотел причинить себе вред», – заявил Гвардиола на пресс-конференции, улыбаясь.

Отметим, горожанам покорилось уникальное «достижение»: ранее в Лиге чемпионов ни одна команда не оставалась без победы, ведя с разницей в три гола до 75-й минуты.

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