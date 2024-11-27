Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Сити" упустил преимущество в три гола, "Бавария" обыграла "ПСЖ": итоги дня в Лиге чемпионов

Опубликовано:

Футболисты "Баварии" в 2024 году
Футболисты "Баварии". Фото: Franz Kirchmayr/SEPA.Media /Getty Images

В ночь со вторника на среду по казахстанскому времени стартовал пятый тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. NUR.KZ подводит итоги игрового дня в главном еврокубке.

В центральном матче дня немецкая "Бавария" на своем поле обыграла французский "Пари Сен-Жермен" со счетом 1:0. Единственный мяч мюнхенцев забил Ким Мин Джэ (38 минута). Парижане заканчивали встречу в меньшинстве из-за удаления Усмана Дембеле (57).

"Манчестер Сити" прервал рекордную в тренерской карьере Хосепа Гвардиолы серию из пяти поражений, однако потерял очки. На своем поле английская команда сыграла вничью с нидерландским "Фейеноордом" со счетом 3:3.

Сначала хозяева забили три мяча усилиями Эрлинга Холанда (44 — с пенальти, 53) и Илкая Гюндогана (50). Затем роттердамцы отыгрались благодаря голам Аниса Хаджа Муссы (75), Сантьяго Хименеса (82) и Давида Ганцко (89).

Полные результаты игрового дня 26 ноября:

  • "Слован" (Словакия) — "Милан" (Италия). 2:3
  • "Спарта" (Чехия) — "Атлетико" (Испания). 0:6
  • "Барселона" (Испания) — "Брест" (Франция). 3:0
  • "Спортинг" (Португалия) — "Арсенал" (Англия). 1:5
  • "Янг Бойз" (Швейцария) — "Аталанта" (Италия). 1:6
  • "Бавария" (Германия) — "ПСЖ" (Франция). 1:0
  • "Байер" (Германия) — "Ред Булл Зальцбург" (Австрия). 5:0
  • "Интер" (Италия) — "РБ Лейпциг" (Германия). 1:0
  • "Манчестер Сити" (Англия) — "Фейеноорд" (Нидерланды). 3:3

Остальные матчи пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА пройдут 27 ноября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2192862-siti-upustil-preimushchestvo-v-tri-gola-bavariya-obygrala-pszh-itogi-dnya-v-lige-chempionov/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie