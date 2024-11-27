"Сити" упустил преимущество в три гола, "Бавария" обыграла "ПСЖ": итоги дня в Лиге чемпионов

В ночь со вторника на среду по казахстанскому времени стартовал пятый тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. NUR.KZ подводит итоги игрового дня в главном еврокубке.

В центральном матче дня немецкая "Бавария" на своем поле обыграла французский "Пари Сен-Жермен" со счетом 1:0. Единственный мяч мюнхенцев забил Ким Мин Джэ (38 минута). Парижане заканчивали встречу в меньшинстве из-за удаления Усмана Дембеле (57).

"Манчестер Сити" прервал рекордную в тренерской карьере Хосепа Гвардиолы серию из пяти поражений, однако потерял очки. На своем поле английская команда сыграла вничью с нидерландским "Фейеноордом" со счетом 3:3.

Сначала хозяева забили три мяча усилиями Эрлинга Холанда (44 — с пенальти, 53) и Илкая Гюндогана (50). Затем роттердамцы отыгрались благодаря голам Аниса Хаджа Муссы (75), Сантьяго Хименеса (82) и Давида Ганцко (89).

Полные результаты игрового дня 26 ноября:

"Слован" (Словакия) — "Милан" (Италия). 2:3

"Спарта" (Чехия) — "Атлетико" (Испания). 0:6

"Барселона" (Испания) — "Брест" (Франция). 3:0

"Спортинг" (Португалия) — "Арсенал" (Англия). 1:5

"Янг Бойз" (Швейцария) — "Аталанта" (Италия). 1:6

"Бавария" (Германия) — "ПСЖ" (Франция). 1:0

"Байер" (Германия) — "Ред Булл Зальцбург" (Австрия). 5:0

"Интер" (Италия) — "РБ Лейпциг" (Германия). 1:0

"Манчестер Сити" (Англия) — "Фейеноорд" (Нидерланды). 3:3

Остальные матчи пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА пройдут 27 ноября.

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