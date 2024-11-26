Дубль Роналду помог "Аль-Насру" победить и досрочно выйти в плей-офф азиатской Лиги чемпионов

Футболисты саудовского "Аль-Насра" (Эр-Рияд) одержали выездную победу над катарской "Аль-Гарафой" (Доха) в матче Лиги чемпионов АФК, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча пятого тура элитного раунда прошла в Дохе и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

В составе победителей дубль оформил португальский форвард Криштиану Роналду (46, 64 минуты), еще один мяч забил бразильский нападающий Габриэл Анжело (74).

Автором единственного гола хозяев стал испанский форвард Хоселу (75). При этом "Аль-Гарафа" заканчивала матч в меньшинстве после удаления сенегальского защитника Сейду Сано (84).

"Аль-Наср" благодаря победе набрал 13 очков. Команда обеспечила себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Выше в таблице находится только другой саудовский клуб "Аль-Ахли", в активе которого максимальные 15 баллов.

"Аль-Гарафа" с четырьмя очками занимает восьмую позицию и продолжает борьбу за выход в плей-офф.

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