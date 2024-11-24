Казахстанский футболист Самородов забил эффектный дебютный гол в Российской премьер-лиге (видео)

Нападающий сборной Казахстана по футболу Максим Самородов забил первый мяч в Российской премьер-лиге, однако его команда проиграла, передает корреспондент NUR.KZ.

Грозненский "Ахмат", за который выступает 22-летний форвард, в воскресенье встретился на выезде с самарскими "Крыльями Советов". Матч 16-го тура прошел на "Солидарность Арене" и завершился волевой победой хозяев со счетом 2:1.

Первыми вперед вышли гости. Счет открыл Самородов, который после приема мяча технично обыграл нескольких соперников и вышел один на один с вратарем. Голкипер самарцев отразил первый удар казахстанца, но форвард поразил ворота после добивания.

Для Самородова это дебютный забитый мяч в РПЛ. Ранее в его активе был один гол в составе "Ахмата" в рамках Кубка России.

Однако в матче с "Крыльями Советов" грозненцы не смогли добыть даже ничью. Победу самарцам принесли голы хорватского защитника Доминика Ороза (49 минута) и российского полузащитника Игоря Дмитриева (88).

При этом гости не реализовали пенальти. На 66-й минуте вратарь Иван Ломаев ценой травмы отразил удар Даниила Уткина с одиннадцатиметровой отметки. После этого эпизода голкипера заменили.

В итоге "Крылья Советов" набрали 15 очков и поднялись на 12-ю позицию. "Ахмат" с девятью баллами идет 15-м, опережая только "Оренбург". На данный момент команде Самородова грозит прямой вылет из РПЛ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.