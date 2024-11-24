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Рекордный призовой фонд: "Астана" заработала десятки миллионов за победу в Кубке лиги

Опубликовано:

Футболисты "Астаны" в сезоне-2024
Футболисты "Астаны". Фото: Пресс-служба ФК "Астана"

Футбольный клуб "Астана" получил сертификат на 90 миллионов тенге за победу в Кубке лиги, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Qazaqstan Football League.

Финальный матч первого в истории розыгрыша этого турнира прошел в субботу. "Астана" обыграла столичный "Женис" в дополнительное время со счетом 2:0.

Победа принесла триумфаторам не только титул и кубок, но и дополнительные 90 миллионов тенге. "Женис" за участие в финале получил 50 миллионов тенге.

Суммарный призовой фонд Кубка лиги был равен одному миллиону долларов. Это рекордный показатель для казахстанского футбола.

Большая часть призового фонда была разбита на бонусные составляющие. Например, фиксированные выплаты полагались за участие в турнире, победу или ничью на групповом этапе, выход в полуфинал.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2191673-rekordnyy-prizovoy-fond-astana-zarabotala-desyatki-millionov-za-pobedu-v-kubke-ligi/

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