Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Ювентус" сыграл вничью с "Миланом" и остался единственной командой без поражений в Серии А

Опубликовано:

Футболисты "Ювентуса" в 2024 году
Футболисты "Ювентуса". Фото: Daniele Badolato/Juventus FC via Getty Images

Футболисты "Милана" и туринского "Ювентуса" не выявили победителя в центральном матче 13-го тура чемпионата Италии (Серии А), передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на стадионе "Сан-Сиро" в Милане. Матч прошел без забитых мячей и завершился ничьей со счетом 0:0.

Этот результат позволил "Ювентусу" остаться единственной командой, которая пока не проигрывала в нынешнем сезоне Серии А. Туринцы победили в 6 из 13 матчей, остальные завершились вничью.

С 25 очками "Ювентус" занимает четвертое место в чемпионате, но по итогам всего тура может потерять одну или две позиции.

"Милан" набрал 19 баллов и располагается на седьмой строчке. При этом у "россонери" есть один матч в запасе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2191613-yuventus-sygral-vnichyu-s-milanom-i-ostalsya-edinstvennoy-komandoy-bez-porazheniy-v-serii-a/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie