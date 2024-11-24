"Ювентус" сыграл вничью с "Миланом" и остался единственной командой без поражений в Серии А

Футболисты "Милана" и туринского "Ювентуса" не выявили победителя в центральном матче 13-го тура чемпионата Италии (Серии А), передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на стадионе "Сан-Сиро" в Милане. Матч прошел без забитых мячей и завершился ничьей со счетом 0:0.

Этот результат позволил "Ювентусу" остаться единственной командой, которая пока не проигрывала в нынешнем сезоне Серии А. Туринцы победили в 6 из 13 матчей, остальные завершились вничью.

С 25 очками "Ювентус" занимает четвертое место в чемпионате, но по итогам всего тура может потерять одну или две позиции.

"Милан" набрал 19 баллов и располагается на седьмой строчке. При этом у "россонери" есть один матч в запасе.

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