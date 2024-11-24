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"Манчестер Сити" разгромно проиграл "Тоттенхэму" и потерпел пятое поражение подряд

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Норвежский футболист Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд. Фото: James Gill - Danehouse/Getty Images

Футболисты "Манчестер Сити" потерпели крупное домашнее поражение от лондонского "Тоттенхэма" и продлили неудачную серию, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках 12-го тура Английской премьер-лиги. Матч на стадионе "Этихад" завершился со счетом 4:0 в пользу гостей.

Дубль оформил английский полузащитник Джеймс Мэддисон (13, 20 минуты), по мячу забили испанский защитник Педро Порро (52) и валлийский форвард Бреннан Джонсон (90+3).

"Манчестер Сити" проиграл пять последних матчей во всех турнирах. Это худшая серия в тренерской карьере Хосепа Гвардиолы, который недавно продлил контракт с клубом. "Горожане" не одерживали победу с 26 октября.

В таблице АПЛ "Сити" остался на второй позиции с 23 очками. "Ливерпуль" лидирует с 28 баллами и имеет в запасе матч 12-го тура.

"Тоттенхэм" набрал 19 очков и занимает шестое место в АПЛ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2191610-manchester-siti-razgromno-proigral-tottenhemu-i-poterpel-pyatoe-porazhenie-podryad/

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