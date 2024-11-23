"Астана" опередила "Кайрат" и установила рекорд

Футбольный клуб "Астана" вновь единолично стал самым титулованным в новейшей истории Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Qazaqstan Football League.

В субботу команда в дополнительное время обыграла "Женис" в столичном дерби в рамках финала Кубка лиги. "Астана" стала первым победителем этого турнира в истории.

Теперь в активе столичного клуба 17 трофеев на высшем уровне казахстанского футбола. Помимо Кубка лиги, "Астана" семь раз становилась чемпионом страны, трижды выигрывала Кубок и шесть раз — Суперкубок.

Столичная команда вновь обошла "Кайрат", который взял свой 16-й титул в ноябре благодаря четвертой победе в Казахстанской премьер-лиге. Также в активе алматинцев десять трофеев в национальном Кубке и два — в Суперкубке.

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