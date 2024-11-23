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"Зенит" Нуралы Алипа одержал "сухую" победу и стал лидером чемпионата России

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Казахстанский футболист Нуралы Алип
Нуралы Алип. Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит", в составе которого выступает казахстанец Нуралы Алип, одержал победу в рамках матча 16-го тура Российской премьер-лиги, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Соперником действующих чемпионов страны выступил ФК "Оренбург". Встреча команд состоялась на стадионе "Газовик" в Оренбурге и завершилась "сухой" победой гостей со счетом 0:1.

В концовке первого тайма хозяева поля остались в меньшинстве, красную карточку получил полузащитник команды Александр Коваленко.

Единственный гол в этом матче забил нападающий "Зенита" Александр Ерохин. Футболист успешно реализовал свой момент на шестой добавленной минуте второго тайма.

Защитник Национальной сборной Казахстана Нуралы Алип вышел на эту игру в стартовом составе и отыграл без замены все 90 минут.

На данный момент "Зенит" идет на первом месте в таблице РПЛ, набрав 39 очков в 16 матчах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2191559-zenit-nuraly-alipa-oderzhal-suhuyu-pobedu-i-stal-liderom-chempionata-rossii/

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