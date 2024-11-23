"Астана" в дополнительное время победила "Женис" и выиграла первый в истории Кубок лиги

На "Туркестан Арене" прошел финал первого в истории казахстанского футбола Кубка лиги. Победителем турнира стала "Астана", передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником команды по решающему матчу был другой столичный клуб "Женис". В основное время зрители не увидели забитых мячей.

В дополнительные полчаса "Астана" отметилась двумя голами, что принесло ей итоговую победу со счетом 2:0. Авторами забитых мячей стали хорватский защитник Карло Бартолец (104 минута) и гвинейский форвард Усман Камара (120+2).

Таким образом, "Астана" стала первым в истории чемпионом Кубка лиги — турнира с рекордным для казахстанского футбола призовым фондом в миллион долларов. Стоит отметить, что в этом соревновании не разыгрывались путевки в еврокубки.

Столичное дерби закрыло внутренний сезон в казахстанском футболе. Ранее чемпионом страны стал алматинский "Кайрат", а национальный Кубок выиграл "Актобе".

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