Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Мбаппе против Модрича: определились все пары плей-офф Лиги наций

Опубликовано:

Трофей Лиги наций УЕФА
Трофей Лиги наций УЕФА. Фото: Johnny Fidelin/Icon Sport via Getty Images

В швейцарском Ньоне прошла процедура жеребьевки плей-офф и стыковых матчей Лиги наций, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

В финальную часть турнира вышли по две лучшие команды из четырех групп высшего дивизиона. В результате жеребьевки они были разбиты на четыре пары, которые сформировали сетку плей-офф:

  • Нидерланды — Испания;
  • Хорватия — Франция;
  • Дания — Португалия;
  • Италия — Германия.

Двухматчевые четвертьфиналы пройдут 20 и 23 марта 2025 года. В полуфиналах встретятся победители первой и второй пар, а также третьей и четвертой. Решающие матчи плей-офф запланированы на июнь.

Кроме того, в марте пройдут переходные игры между соседними дивизионами Лиги наций. Победители этих противостояний получат место в более сильной Лиге.

Между Лигами А и В:

  • Турция — Венгрия;
  • Украина — Бельгия;
  • Австрия — Сербия;
  • Греция — Шотландия.

Между Лигами В и С:

  • Косово — Исландия;
  • Болгария — Ирландия;
  • Армения — Грузия;
  • Словакия — Словения.

Между Лигами С и D:

  • Мальта — Люксембург;
  • Гибралтар — Латвия.

Напомним, сборная Казахстана заняла последнее четвертое место в группе В3. Таким образом, команда вылетела в Лигу С на следующий сезон.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2191386-mbappe-protiv-modricha-opredelilis-vse-pary-pley-off-ligi-naciy/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie