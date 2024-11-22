Мбаппе против Модрича: определились все пары плей-офф Лиги наций

В швейцарском Ньоне прошла процедура жеребьевки плей-офф и стыковых матчей Лиги наций, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

В финальную часть турнира вышли по две лучшие команды из четырех групп высшего дивизиона. В результате жеребьевки они были разбиты на четыре пары, которые сформировали сетку плей-офф:

Нидерланды — Испания;

Хорватия — Франция;

Дания — Португалия;

Италия — Германия.

Двухматчевые четвертьфиналы пройдут 20 и 23 марта 2025 года. В полуфиналах встретятся победители первой и второй пар, а также третьей и четвертой. Решающие матчи плей-офф запланированы на июнь.

Кроме того, в марте пройдут переходные игры между соседними дивизионами Лиги наций. Победители этих противостояний получат место в более сильной Лиге.

Между Лигами А и В:

Турция — Венгрия;

Украина — Бельгия;

Австрия — Сербия;

Греция — Шотландия.

Между Лигами В и С:

Косово — Исландия;

Болгария — Ирландия;

Армения — Грузия;

Словакия — Словения.

Между Лигами С и D:

Мальта — Люксембург;

Гибралтар — Латвия.

Напомним, сборная Казахстана заняла последнее четвертое место в группе В3. Таким образом, команда вылетела в Лигу С на следующий сезон.

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