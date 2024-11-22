Мбаппе против Модрича: определились все пары плей-офф Лиги наций

В швейцарском Ньоне прошла процедура жеребьевки плей-офф и стыковых матчей Лиги наций, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.
В финальную часть турнира вышли по две лучшие команды из четырех групп высшего дивизиона. В результате жеребьевки они были разбиты на четыре пары, которые сформировали сетку плей-офф:
- Нидерланды — Испания;
- Хорватия — Франция;
- Дания — Португалия;
- Италия — Германия.
Двухматчевые четвертьфиналы пройдут 20 и 23 марта 2025 года. В полуфиналах встретятся победители первой и второй пар, а также третьей и четвертой. Решающие матчи плей-офф запланированы на июнь.
Кроме того, в марте пройдут переходные игры между соседними дивизионами Лиги наций. Победители этих противостояний получат место в более сильной Лиге.
Между Лигами А и В:
- Турция — Венгрия;
- Украина — Бельгия;
- Австрия — Сербия;
- Греция — Шотландия.
Между Лигами В и С:
- Косово — Исландия;
- Болгария — Ирландия;
- Армения — Грузия;
- Словакия — Словения.
Между Лигами С и D:
- Мальта — Люксембург;
- Гибралтар — Латвия.
Напомним, сборная Казахстана заняла последнее четвертое место в группе В3. Таким образом, команда вылетела в Лигу С на следующий сезон.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2191386-mbappe-protiv-modricha-opredelilis-vse-pary-pley-off-ligi-naciy/