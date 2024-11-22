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17-летний игрок "Барселоны" может получить гигантские отступные в размере 1 миллиарда евро

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Ламин Ямаль
Ламин Ямаль. Фото: David S.Bustamante/Soccrates/Getty Images

Нападающий сборной Испании и футбольного клуба "Барселона" Ламин Ямаль подписал новый контракт со своей командой, передает NUR.KZ со ссылкой на Barca Universal.

17-летний вингер «Барселоны» подпишет новый контракт с каталонским клубом.

Действующий контракт "Барселоны" и Ямаля рассчитано до лета 2026 года. По данным авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

Как заявляет источник, новое соглашение Ямаля с "сине-гранатовыми" будет продлено на шесть лет, когда футболисту исполнится 18.

Стороны уже обсудили детали сделки, по которой сумма отступных — € 1 млрд.

Отметим, в нынешнем сезоне юный талант провёл за каталонцев 16 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив шесть голов и восемь результативных передач.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2191088-17-letniy-igrok-barselony-mozhet-poluchit-gigantskie-otstupnye-v-razmere-1-milliarda-evro/

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