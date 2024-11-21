Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Криштиану Роналду может присоединится к экс-тренеру "Реала" в турецком клубе

Опубликовано:

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду: Yasser Bakhsh/Getty Images

Бывший главный тренер мадридского "Реала" португалец Жозе Моуринью связался с пятикратным обладателем "Золотого мяча" Криштиану Роналду, сообщает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

На данный момент Моуринью возглавляет турецкий футбольный клуб "Фенербахче" (Стамбул). По информации источника специалист лично созванивался с Роналду по поводу возможности перехода игрока.

Криштиану выступает в саудовском "Аль-Насре" с 2023 года. Португальцы ранее работали в "Реале".

"Фенербахче" занимает второе место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. Команда под руководством Жозе Моуринью набрала 26 очков в 11 матчах.

39-летний Криштиану Роналду в текущем сезоне записал на свой счет 10 забитых голов, а также отдал три результативных передачи в 15 встречах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2190891-krishtianu-ronaldu-mozhet-prisoedinitsya-k-eks-treneru-reala-v-tureckom-klube/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie