Криштиану Роналду может присоединится к экс-тренеру "Реала" в турецком клубе

Бывший главный тренер мадридского "Реала" португалец Жозе Моуринью связался с пятикратным обладателем "Золотого мяча" Криштиану Роналду, сообщает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

На данный момент Моуринью возглавляет турецкий футбольный клуб "Фенербахче" (Стамбул). По информации источника специалист лично созванивался с Роналду по поводу возможности перехода игрока.

Криштиану выступает в саудовском "Аль-Насре" с 2023 года. Португальцы ранее работали в "Реале".

"Фенербахче" занимает второе место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. Команда под руководством Жозе Моуринью набрала 26 очков в 11 матчах.

39-летний Криштиану Роналду в текущем сезоне записал на свой счет 10 забитых голов, а также отдал три результативных передачи в 15 встречах.

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