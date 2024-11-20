Сборные Украины и Грузии избежали прямого вылета из второго дивизиона Лиги наций

В ночь на 20 ноября по казахстанскому времени завершились матчи в группе В1 Лиги наций УЕФА. Сборные Украины и Грузии по футболу спаслись от прямого вылета, передает корреспондент NUR.KZ.
Перед последним туром все команды этого квартета сохраняли шансы как на повышение, так и на понижение в классе.
В шестом матче группового этапа украинцы на выезде обыграли Албанию со счетом 2:1 благодаря голам Александра Зинченко (5 минута) и Романа Яремчука (10). Единственный мяч хозяев забил с пенальти Недим Байрами (75).
Чехи в параллельной встрече на своем поле одержали победу с аналогичным счетом над грузинами благодаря голам Павла Шульца (3) и Адама Гложека (24). У гостей отличился Жорж Микаутадзе (60).
Такие результаты последнего тура позволили сборной Чехии с 11 очками выиграть группу и напрямую выйти в Лигу А. Украинцы с восемью баллами стали вторыми и поборются за путевку в высший дивизион в стыковых матчах.
Грузины с семью очками заняли третью позицию и в переходных встречах оспорят место в Лиге В. Албанцы уступили им по дополнительным показателям и вылетели в третий по силе дивизион турнира.
Полные результаты игрового дня 19 ноября в Лиге наций:
Группа А3
- Босния и Герцеговина — Нидерланды. 1:1
- Венгрия — Германия. 1:1
Группа В1
- Чехия — Грузия. 2:1
- Албания — Украина. 1:2
Группа В4
- Уэльс — Исландия. 4:1
- Черногория — Турция. 3:1
Группа С1
- Швеция — Азербайджан. 6:0
- Словакия — Эстония. 1:0
Группа D2
- Мальта — Андорра. 0:0
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2189784-sbornye-ukrainy-i-gruzii-izbezhali-pryamogo-vyleta-iz-vtorogo-diviziona-ligi-naciy/