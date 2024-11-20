Сборные Украины и Грузии избежали прямого вылета из второго дивизиона Лиги наций

В ночь на 20 ноября по казахстанскому времени завершились матчи в группе В1 Лиги наций УЕФА. Сборные Украины и Грузии по футболу спаслись от прямого вылета, передает корреспондент NUR.KZ.

Перед последним туром все команды этого квартета сохраняли шансы как на повышение, так и на понижение в классе.

В шестом матче группового этапа украинцы на выезде обыграли Албанию со счетом 2:1 благодаря голам Александра Зинченко (5 минута) и Романа Яремчука (10). Единственный мяч хозяев забил с пенальти Недим Байрами (75).

Чехи в параллельной встрече на своем поле одержали победу с аналогичным счетом над грузинами благодаря голам Павла Шульца (3) и Адама Гложека (24). У гостей отличился Жорж Микаутадзе (60).

Такие результаты последнего тура позволили сборной Чехии с 11 очками выиграть группу и напрямую выйти в Лигу А. Украинцы с восемью баллами стали вторыми и поборются за путевку в высший дивизион в стыковых матчах.

Грузины с семью очками заняли третью позицию и в переходных встречах оспорят место в Лиге В. Албанцы уступили им по дополнительным показателям и вылетели в третий по силе дивизион турнира.

Полные результаты игрового дня 19 ноября в Лиге наций:

Группа А3

Босния и Герцеговина — Нидерланды. 1:1

Венгрия — Германия. 1:1

Группа В1

Чехия — Грузия. 2:1

Албания — Украина. 1:2

Группа В4

Уэльс — Исландия. 4:1

Черногория — Турция. 3:1

Группа С1

Швеция — Азербайджан. 6:0

Словакия — Эстония. 1:0

Группа D2

Мальта — Андорра. 0:0

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