Сборная Словении поборется за выживание в дивизионе В Лиги наций после всех матчей в группе с Казахстаном

Национальные футбольные сборные Австрии и Словении сыграли заключительный матч в рамках шестого тура групповой стадии Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились на стадионе "Эрнст Хаппель" в Австрии. Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 1:1.
Первый гол в матче забил полузащитник сборной Австрии Романо Шмид, успешно реализовавший свой момент на 27-й минуте встречи.
Ответный мяч в ворота хозяев поля забил словенский полузащитник Адам Гнезда-Черин. Игрок спас свою команду от поражения за девять минут до окончания основного времени.
После заключительной встречи Австрия с 11 очками заняла второе место в группе В3, где также выступали Норвегия и Казахстан. Команда выступит в стыковых матчах за путевку в высший дивизион.
Словенцы с восемью очками стали третьими. Им предстоит два матча с командой, занявшей второе место в группе Лиги С, ради сохранения прописки в дивизионе В.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2188598-sbornaya-slovenii-budet-borotsya-za-vyzhivanie-v-divizione-v-ligi-naciy-posle-nichey-s-avstriey/