Сборная Словении поборется за выживание в дивизионе В Лиги наций после всех матчей в группе с Казахстаном

Национальные футбольные сборные Австрии и Словении сыграли заключительный матч в рамках шестого тура групповой стадии Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на стадионе "Эрнст Хаппель" в Австрии. Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 1:1.

Первый гол в матче забил полузащитник сборной Австрии Романо Шмид, успешно реализовавший свой момент на 27-й минуте встречи.

Ответный мяч в ворота хозяев поля забил словенский полузащитник Адам Гнезда-Черин. Игрок спас свою команду от поражения за девять минут до окончания основного времени.

После заключительной встречи Австрия с 11 очками заняла второе место в группе В3, где также выступали Норвегия и Казахстан. Команда выступит в стыковых матчах за путевку в высший дивизион.

Словенцы с восемью очками стали третьими. Им предстоит два матча с командой, занявшей второе место в группе Лиги С, ради сохранения прописки в дивизионе В.

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