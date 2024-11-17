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Лига наций УЕФА, Норвегия — Казахстан: прямая трансляция, время начала матча

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Матч сборных Казахстана и Норвегии по футболу
Матч сборных Казахстана и Норвегии. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

В воскресенье, 17 ноября, сборная Казахстана по футболу завершит выступление в сезоне Лиги наций УЕФА. NUR.KZ отвечает на главные вопросы перед матчем команды с Норвегией.

Во сколько начнется матч?

Игра шестого тура состоится на стадионе "Уллевол" в Осло. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по казахстанскому времени.

Где смотреть матч?

Официальную прямую трансляцию встречи проведет телеканал "Qazsport". На YouTube-канале вещателя после матча появится обзор самых ярких моментов.

Какое место занимает Казахстан?

Национальная команда после пяти туров идет на четвертой позиции в группе В3. Единственное очко было набрано в домашнем матче как раз с Норвегией. Сборная Казахстана потеряла шансы подняться выше последнего места и гарантированно вылетит в третий по силе дивизион Лиги наций.

Норвежцы с десятью очками занимают вторую позицию, уступая по дополнительным показателям Австрии. Третьими идут словенцы, в активе которых семь баллов.

Какой состав у сборной Казахстана?

В окончательный состав на октябрьские матчи вошли 27 футболистов. С норвежцами могут сыграть защитник Нуралы Алип и полузащитник Ислам Чесноков, которые пропустили прошлую встречу с Австрией из-за дисквалификаций.

Стартовые составы на матч с Норвегией станут известны примерно за полтора часа до стартового свистка. По ходу встречи у команд будет возможность сделать пять замен.

Сыграет ли Эрлинг Холанд?

Лидер сборной Норвегии вошел в заявку национальной команды на ноябрьские матчи и может выйти на поле. В прошлой встрече со Словенией он принял участие и отметился голом. При этом вне состава капитан сборной Норвегии Мартин Эдегор, который продолжает набирать форму после травмы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2188521-liga-naciy-uefa-norvegiya-kazahstan-pryamaya-translyaciya-vremya-nachala-matcha/

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