"Будем опасаться": главный тренер сборной Норвегии высказался о стратегии на матч против Казахстана

Главный тренер сборной Норвегии по футболу Столе Сольбаккен прокомментировал предстоящее противостояние с Казахстаном в рамках шестого тура Лиги наций УЕФА, передает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Наставник норвежской команды заявил, что они сделали работу над ошибками после первого матча, который завершился нулевой ничьей.

Мы заметили, что Казахстан вышел в схеме с пятью защитниками именно против нас. Да, в матчах против Австрии и Словении Казахстан выходил с четырьмя защитниками, и у них были как хорошие, так и плохие периоды. Мы будем готовы к завтрашнему матчу независимо от схемы соперника.

Нам нужно создать много моментов. Да, у нас были возможности забить в Казахстане, но видимо, их было недостаточно. Мы не смогли превратить опасные моменты в забитые мячи. Нужно принимать правильные и эффективные решения в моменте. Также будем опасаться контратак Казахстана, которые мы увидели еще в первой игре, — сказал Сольбаккен.

Напомним, выездной матч национальной сборной Казахстана против Норвегии пройдет завтра, 17 ноября в Осло. Старт встречи намечен на 22:00 по казахстанскому времени.

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