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"Ордабасы" объявил об уходе шести футболистов

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Казахстанский футболист Айбол Абикен
Айбол Абикен. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Футбольный клуб "Ордабасы" из Шымкента в официальном Instagram-аккаунте объявил об уходе шести игроков, в том числе представителя сборной Казахстана, передает NUR.KZ.

Команда завершила выступление в нынешнем сезоне без трофеев. "Ордабасы" не смог защитить титул чемпиона Казахстана и занял четвертое место в КПЛ, квалифицировавшись в Лигу конференций.

По окончании сезона шымкентский клуб объявил об уходе защитников Реджинальдо (Бразилия) и Игоря Пластуна (Украина), полузащитников Айбола Абикена (Казахстан) и Ловро Цвека (Хорватия), нападающего Артема Беседина (Украина) и вратаря Сергея Игнатовича (Беларусь).

У всех футболистов завершились сроки контрактов. В "Ордабасы" выразили благодарность каждому за вклад в результаты команды.

Беседин выступал за шымкентцев с 2023 года. Остальные игроки перешли в "Ордабасы" в нынешнем году. На данный момент неизвестно, где футболисты продолжат карьеру.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2188371-ordabasy-obyavil-ob-uhode-shesti-futbolistov/

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