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Дубль Роналду помог сборной Португалии разгромить Польшу в Лиге наций

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Криштиану Роналду
Криштиану Роналду: ANP via Getty Images

Футболисты сборной Португалии одержали крупную домашнюю победу над Польшей в матче пятого тура Лиги наций УЕФА и обеспечили себе выход в плей-офф, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча на стадионе "Драгау" в Порту завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

В составе победителей дубль оформил Криштиану Роналду (72 и 87 минуты), который первый мяч забил с пенальти. Еще по голу в свой актив занесли Рафаэл Леау (59), Бруну Фернандеш (80) и Педру Нету (83). Единственный мяч гостей забил Доминик Марчук (88).

Благодаря победе португальцы набрали 13 очков и обеспечили себе выход в четвертьфинал Лиги наций, а также итоговое первое место в группе А1. Поляки с четырьмя баллами идут третьими, опережая по дополнительным показателям шотландцев.

Полные результаты игрового дня 15 ноября в Лиге наций:

Группа А1

  • Португалия — Польша. 5:1
  • Шотландия — Хорватия. 1:0

Группа А4

  • Дания — Испания. 1:2
  • Швейцария — Сербия. 1:1

Группа С2

  • Кипр — Литва. 2:1
  • Румыния — Косово. 0:0 (матч остановлен в дополнительное время)

Группа С3

  • Люксембург — Болгария. 0:1
  • Северная Ирландия — Беларусь. 2:0

Группа D1

  • Сан-Марино — Гибралтар. 1:1

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2188275-dubl-ronaldu-pomog-sbornoy-portugalii-razgromit-polshu-v-lige-naciy/

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