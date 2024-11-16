Дубль Роналду помог сборной Португалии разгромить Польшу в Лиге наций

Футболисты сборной Португалии одержали крупную домашнюю победу над Польшей в матче пятого тура Лиги наций УЕФА и обеспечили себе выход в плей-офф, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча на стадионе "Драгау" в Порту завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.
В составе победителей дубль оформил Криштиану Роналду (72 и 87 минуты), который первый мяч забил с пенальти. Еще по голу в свой актив занесли Рафаэл Леау (59), Бруну Фернандеш (80) и Педру Нету (83). Единственный мяч гостей забил Доминик Марчук (88).
Благодаря победе португальцы набрали 13 очков и обеспечили себе выход в четвертьфинал Лиги наций, а также итоговое первое место в группе А1. Поляки с четырьмя баллами идут третьими, опережая по дополнительным показателям шотландцев.
Полные результаты игрового дня 15 ноября в Лиге наций:
Группа А1
- Португалия — Польша. 5:1
- Шотландия — Хорватия. 1:0
Группа А4
- Дания — Испания. 1:2
- Швейцария — Сербия. 1:1
Группа С2
- Кипр — Литва. 2:1
- Румыния — Косово. 0:0 (матч остановлен в дополнительное время)
Группа С3
- Люксембург — Болгария. 0:1
- Северная Ирландия — Беларусь. 2:0
Группа D1
- Сан-Марино — Гибралтар. 1:1
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2188275-dubl-ronaldu-pomog-sbornoy-portugalii-razgromit-polshu-v-lige-naciy/