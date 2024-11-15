Сборная Италии по футболу обыграла Бельгию и вышла в плей-офф Лиги наций

Мужская сборная Италии по футболу одержала минимальную выездную победу над Бельгией в матче пятого тура Лиги наций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на Стадионе короля Бодуэна в Брюсселе. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч на 11-й минуте забил Сандро Тонали, которому ассистировал Джованни Ди Лоренцо.

Победа позволила итальянцам набрать 13 очков и обеспечить себе выход в четвертьфинал Лиги наций. После пяти туров команда лидирует в группе А2.

На второй позиции в квартете с 10 баллами идет сборная Франции, которая сыграла вничью с Израилем (0:0), набравшим первое очко в сезоне, и также обеспечила себе участие в плей-офф Бельгийцы с четырьмя баллами занимают третью позицию.

Полные результаты игрового дня 14 ноября в Лиге наций:

Группа А2

Бельгия — Италия. 0:1

Франция — Израиль. 0:0

Группа В3

Казахстан — Австрия. 0:2

Словения — Норвегия. 1:4

Группа В2

Ирландия — Финляндия. 1:0

Греция — Англия. 0:3

Группа С4

Армения — Фарерские острова. 0:1

Северная Македония — Латвия. 1:0

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