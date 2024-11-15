Сборная Италии по футболу обыграла Бельгию и вышла в плей-офф Лиги наций

Мужская сборная Италии по футболу одержала минимальную выездную победу над Бельгией в матче пятого тура Лиги наций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились на Стадионе короля Бодуэна в Брюсселе. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.
Единственный мяч на 11-й минуте забил Сандро Тонали, которому ассистировал Джованни Ди Лоренцо.
Победа позволила итальянцам набрать 13 очков и обеспечить себе выход в четвертьфинал Лиги наций. После пяти туров команда лидирует в группе А2.
На второй позиции в квартете с 10 баллами идет сборная Франции, которая сыграла вничью с Израилем (0:0), набравшим первое очко в сезоне, и также обеспечила себе участие в плей-офф Бельгийцы с четырьмя баллами занимают третью позицию.
Полные результаты игрового дня 14 ноября в Лиге наций:
Группа А2
- Бельгия — Италия. 0:1
- Франция — Израиль. 0:0
Группа В3
- Казахстан — Австрия. 0:2
- Словения — Норвегия. 1:4
Группа В2
- Ирландия — Финляндия. 1:0
- Греция — Англия. 0:3
Группа С4
- Армения — Фарерские острова. 0:1
- Северная Македония — Латвия. 1:0
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2187647-sbornaya-italii-po-futbolu-obygrala-belgiyu-i-vyshla-v-pley-off-ligi-naciy/