Гол Холанда помог сборной Норвегии одержать разгромную победу перед матчем с Казахстаном

Мужская сборная Норвегии по футболу одержала крупную выездную победу над Словенией в матче пятого тура Лиги наций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на стадионе "Стожице" в Любляне. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу гостей.

В составе сборной Норвегии дубль оформил Антонио Нуса (4 и 59 минута), по мячу забили Эрлинг Холанд (45) и Йенс Петтер Хеуге (83). Автором единственного гола хозяев стал Беньямин Шешко, реализовавший пенальти (21).

Победа позволила скандинавской команде набрать 10 очков и догнать в таблице сборную Австрии, которая в пятом туре обыграла Казахстан. При этом по дополнительным показателям норвежцы идут вторыми.

Словенцы с семью очками располагаются на третьей позиции. В последнем туре они сыграют на выезде с Австрией. Норвежцы завершат групповой этап домашним матчем с Казахстаном.

По итогам шести туров сильнейшая команда квартета В3 выйдет в первый дивизион Лиги наций. Сборная, занявшая второе место, примет участие в стыковых матчах за повышение в классе. Команда с третьей позиции сыграет за право остаться в Лиге В. Казахстанцы с четвертой строчки вылетят в Лигу С.

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