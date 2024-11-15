Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Гол на 90+12 минуте принес сборной Узбекистана первое поражение в квалификации чемпионата мира

Опубликовано:

Сборная Катара по футболу в 2024 году
Сборная Катара по футболу. Фото: KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images

Мужская сборная Узбекистана по футболу драматично проиграла Катару в выездном матче квалификации чемпионата мира 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках пятого тура. Матч в Дохе завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Сначала дубль оформил катарец Алмоез Али (25 и 41 минуты). Затем двумя голами ответил узбекистанец Аббосбек Файзуллаев (75, 80), которого недавно признали лучшим молодым футболистом года в Азии.

Решающий мяч был забит на 12-й компенсированной ко второму тайму минуте. Победу хозяевам принес точный удар Лукаса Мендеса.

Благодаря этому успеху сборная Катара набрала семь очков и занимает четвертое место в группе 1 после пяти туров. Столько же баллов у команды ОАЭ, которая по дополнительным показателям идет строчкой выше.

В активе узбекистанцев осталось 10 очков, они занимают вторую позицию. Лидирует в группе из шести команд Иран, на счету которого 13 баллов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2187632-gol-na-90-12-minute-prines-sbornoy-uzbekistana-pervoe-porazhenie-v-kvalifikacii-chempionata-mira/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie