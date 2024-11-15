Гол на 90+12 минуте принес сборной Узбекистана первое поражение в квалификации чемпионата мира

Мужская сборная Узбекистана по футболу драматично проиграла Катару в выездном матче квалификации чемпионата мира 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках пятого тура. Матч в Дохе завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Сначала дубль оформил катарец Алмоез Али (25 и 41 минуты). Затем двумя голами ответил узбекистанец Аббосбек Файзуллаев (75, 80), которого недавно признали лучшим молодым футболистом года в Азии.

Решающий мяч был забит на 12-й компенсированной ко второму тайму минуте. Победу хозяевам принес точный удар Лукаса Мендеса.

Благодаря этому успеху сборная Катара набрала семь очков и занимает четвертое место в группе 1 после пяти туров. Столько же баллов у команды ОАЭ, которая по дополнительным показателям идет строчкой выше.

В активе узбекистанцев осталось 10 очков, они занимают вторую позицию. Лидирует в группе из шести команд Иран, на счету которого 13 баллов.

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