"Была установка биться за страну": футболист сборной Казахстана Максим Самородов — об игре с Австрией

Атакующий полузащитник сборной Казахстана по футболу Максим Самородов прокомментировал матч против Австрии в рамках Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Национальная сборная уступила австрийцам на своем поле со счетом 0:2 и покинула второй дивизион Лиги наций.

"В принципе, играли неплохо, но помешало удаление, все-таки 25-я минута...

Установка на второй тайм была: продолжать играть, не останавливаться, бороться, биться за свою страну. Из тактических установок была задача опуститься ниже".

О переходе на схему с четырьмя защитниками нападающий сказал следующее:

"С каждым матчем мы набираем ход и прогрессируем, думаю, что все будет хорошо. Будем стараться забить гол", - заявил Самородов.

Отметим, что сборная Казахстана провела пятый матч подряд без забитых голов.

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