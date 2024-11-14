"Была установка биться за страну": футболист сборной Казахстана Максим Самородов — об игре с Австрией

Атакующий полузащитник сборной Казахстана по футболу Максим Самородов прокомментировал матч против Австрии в рамках Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент NUR.KZ.
Национальная сборная уступила австрийцам на своем поле со счетом 0:2 и покинула второй дивизион Лиги наций.
"В принципе, играли неплохо, но помешало удаление, все-таки 25-я минута...
Установка на второй тайм была: продолжать играть, не останавливаться, бороться, биться за свою страну. Из тактических установок была задача опуститься ниже".
О переходе на схему с четырьмя защитниками нападающий сказал следующее:
"С каждым матчем мы набираем ход и прогрессируем, думаю, что все будет хорошо. Будем стараться забить гол", - заявил Самородов.
Отметим, что сборная Казахстана провела пятый матч подряд без забитых голов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2187617-byla-ustanovka-bitsya-za-svoyu-stranu-igrok-sbornoy-kazahstana-maksim-samorodov-ob-igre-s-avstriey/