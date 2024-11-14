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"Была установка биться за страну": футболист сборной Казахстана Максим Самородов — об игре с Австрией

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Казахстанский футболист Максим Самородов
Максим Самородов. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Атакующий полузащитник сборной Казахстана по футболу Максим Самородов прокомментировал матч против Австрии в рамках Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Национальная сборная уступила австрийцам на своем поле со счетом 0:2 и покинула второй дивизион Лиги наций.

"В принципе, играли неплохо, но помешало удаление, все-таки 25-я минута...
Установка на второй тайм была: продолжать играть, не останавливаться, бороться, биться за свою страну. Из тактических установок была задача опуститься ниже".

О переходе на схему с четырьмя защитниками нападающий сказал следующее:

"С каждым матчем мы набираем ход и прогрессируем, думаю, что все будет хорошо. Будем стараться забить гол", - заявил Самородов.

Отметим, что сборная Казахстана провела пятый матч подряд без забитых голов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2187617-byla-ustanovka-bitsya-za-svoyu-stranu-igrok-sbornoy-kazahstana-maksim-samorodov-ob-igre-s-avstriey/

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