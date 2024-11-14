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"Пацаны бились и старались": полузащитник сборной Казахстана — о домашнем поражении от Австрии

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Казахстанский футболист Еркин Тапалов
Еркин Тапалов. Фото: Алексей Сисенбин / Казахстанская федерация футбола

Полузащитник национальной сборной Казахстана по футболу Еркин Тапалов прокомментировал поражение от Австрии в рамках матча пятого тура Лиги наций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в четверг на Центральном стадионе Алматы. Встреча завершилась поражением казахстанской сборной со счетом 0:2. После этого проигрыша команда вылетела из второго дивизиона Лиги наций.

"Пацаны бились, старались, но эти два быстрых гола и удаление сломили команду. Мы мчались вперед и пытались отыгрываться, но нам не хватило в завершении. Очень чувствовалось, что впереди не хватало игрока.
В прошлом году мы доказали, что можем играть с такими соперниками на равных. В этом году нам не хватает везения в завершающей стадии, но мы работаем и ищем варианты", - заявил Тапалов после матча.

Отметим, что Еркин начал игру на скамейке запасных и вышел на поле на 57-й минуте встречи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2187614-pacany-bilis-i-staralis-poluzashchitnik-sbornoy-kazahstana-o-domashnem-porazhenii-ot-avstrii/

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