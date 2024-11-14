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Лига наций УЕФА: Казахстан - Австрия, прямая трансляция, время начала встречи

Опубликовано:

Сборная Казахстана по футболу
Сборная Казахстана по футболу. Фото: kff.kz

В четверг, 14 ноября, сборная Казахстана по футболу сыграет в пятом туре Лиги наций УЕФА. NUR.KZ отвечает на главные вопросы перед матчем команды с Австрией.

Во сколько начнется матч?

Игра состоится на Центральном стадионе Алматы. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени.

Где смотреть матч?

Официальную прямую трансляцию встречи проведет телеканал "Qazsport". На YouTube-канале вещателя после матча появится обзор самых ярких моментов.

Какое место занимает Казахстан?

Национальная команда провела уже четыре матча в лиге В группы 3 турнира. На данный момент в активе подопечных Станислава Черчесова одна ничья и три поражения. Отечественная команда занимает последнее, четвертое место в квартете имея в копилке один балл. Сегодняшние оппоненты, австрийцы, как и Норвегия и Словения заработали по 7 баллов, но по дополнительным показателям Австрия располагается на втором месте. Возглавляет квартет B3 Норвегия, Словения же занимает третью позицию.

Какой состав у сборной Казахстана?

В окончательный состав на ноябрьские матчи вошли 27 футболистов. В список главного тренера Станислава Черчесова, к удивлению многих, не вошел Рамазан Оразов, который играет в чемпионате Дании. На предматчевой пресс-конференции наставник объяснил отсутствие игрока в нынешнем составе желанием дать отдых футболисту.

Стартовые составы на матч с Австрией станут известны примерно за полтора часа до стартового свистка. По ходу встречи у команд будет возможность сделать пять замен.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2187335-liga-naciy-uefa-kazahstan-avstriya-pryamaya-translyaciya-vremya-nachala-vstrechi/

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