"Я же тоже могу обидеться": Черчесов о вопросе журналиста на пресс-конференции

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов ответил журналисту на пресс-конференции перед матчем с Австрией, передает NUR.KZ со ссылкой на "Спорт Шредингера".

На пресс-конференции журналист, задававший Черчесову вопрос неправильно произнес отчество главного тренера, назвав его Станислав Салманович (правильно Саламович - прим.ред.).

На что специлист ответил: "Я же тоже могу обидеться. Отчество не правильно произнес. Но ничего мы не обидчивые. Так что я привык к этому".

Журналист сразу же извинился, а Черчесов добавил, что по-русски его отчество звучит как "Приветович".

Напомним, сборная Казахстана уже сегодня проведет домашний матч против Австрии в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА. Встреча пройдет на Центральном стадионе в Алматы в 20:00.

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