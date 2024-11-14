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"Я же тоже могу обидеться": Черчесов о вопросе журналиста на пресс-конференции

Опубликовано:

Станислав Черчесов
Станислав Черчесов. Скриншот: instagram.com / kff_team

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов ответил журналисту на пресс-конференции перед матчем с Австрией, передает NUR.KZ со ссылкой на "Спорт Шредингера".

На пресс-конференции журналист, задававший Черчесову вопрос неправильно произнес отчество главного тренера, назвав его Станислав Салманович (правильно Саламович - прим.ред.).

На что специлист ответил: "Я же тоже могу обидеться. Отчество не правильно произнес. Но ничего мы не обидчивые. Так что я привык к этому".

Журналист сразу же извинился, а Черчесов добавил, что по-русски его отчество звучит как "Приветович".

Напомним, сборная Казахстана уже сегодня проведет домашний матч против Австрии в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА. Встреча пройдет на Центральном стадионе в Алматы в 20:00.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2187197-ya-zhe-tozhe-mogu-obidetsya-cherchesov-o-voprose-zhurnalista-na-press-konferencii/

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