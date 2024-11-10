"Челси" сыграл вничью с "Арсеналом" и вошел в топ-3 Английской премьер-лиги

Футболисты "Челси" и "Арсенала" не выявили победителя в лондонском дерби в рамках 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в столице Англии на "Стэмфорд Бридж". Домашняя для "Челси" игра завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев отличился португальский форвард Педру Нету (70 минута), у гостей мяч забил бразильский нападающий Габриэл Мартинелли (60).

Благодаря ничьей "Челси" набрал 19 очков и поднялся на третье место в таблице, опередив по дополнительным показателям "Ноттингем Форест", "Брайтон" и "Арсенал", который занимает четвертую позицию.

Лидирует в АПЛ после 11 туров "Ливерпуль", в активе которого 28 баллов. Вторым с 23 очками идет "Манчестер Сити", который потерпел поражения в четырех последних матчах во всех турнирах.

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