"Тобол" проиграл в последнем туре КПЛ и остался без еврокубков на следующий сезон

Футболисты костанайского "Тобола" потерпели выездное поражение от кызылординского "Кайсара" в последнем матче сезона-2024 Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились в рамках 26-го тура. Матч на Стадионе имени Гани Муратбаева завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.
Дубль оформил белорусский полузащитник "Кайсара" Василий Совпель, который забил мячи на 29-й и 49-й минутах.
Из-за поражения "Тобол" пропустил в таблице шымкентский "Ордабасы" и занял итоговое пятое место с 39 очками. Такой результат не позволит костанайцам выступить в еврокубках в сезоне 2025/26.
"Кайсар" набрал 34 очка и занял восьмое место по итогам чемпионата Казахстана.
Напомним, золото четвертый раз в истории выиграл алматинский "Кайрат".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2185422-tobol-proigral-v-poslednem-ture-kpl-i-ostalsya-bez-evrokubkov-na-sleduyushchiy-sezon/