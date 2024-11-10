"Тобол" проиграл в последнем туре КПЛ и остался без еврокубков на следующий сезон

Футболисты костанайского "Тобола" потерпели выездное поражение от кызылординского "Кайсара" в последнем матче сезона-2024 Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках 26-го тура. Матч на Стадионе имени Гани Муратбаева завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Дубль оформил белорусский полузащитник "Кайсара" Василий Совпель, который забил мячи на 29-й и 49-й минутах.

Из-за поражения "Тобол" пропустил в таблице шымкентский "Ордабасы" и занял итоговое пятое место с 39 очками. Такой результат не позволит костанайцам выступить в еврокубках в сезоне 2025/26.

"Кайсар" набрал 34 очка и занял восьмое место по итогам чемпионата Казахстана.

Напомним, золото четвертый раз в истории выиграл алматинский "Кайрат".

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