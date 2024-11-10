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"Ордабасы" обыграл "Елимай" и выступит в еврокубке в следующем сезоне

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Игроки ФК "Ордабасы"
Игроки ФК "Ордабасы": Пресс-служба ФК "Ордабасы"

Шымкентский футбольный клуб "Ордабасы" одержал победу над "Елимаем" из Семея в рамках матча 26-го тура Казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на Центральном стадионе Шымкента имени Кажымукана Мунайтпасова. Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

Стартовый гол забил украинский защитник "Ордабасы" Игорь Пластун на 33-й минуте матча. Второй мяч шымкентцы забили на 57-й минуте усилиями казахстанского игрока обороны Темирлана Ерланова.

Ответный гол "Елимай" забил на 77-й минуте, отличился отечественный нападающий Иван Свиридов.

Таким образом, "Ордабасы" завершил сезон в национальном чемпионате на четвертом месте, что позволит команде принять участие в отборочном цикле Лиги конференций в следующем году.

"Елимай" занял итоговое шестое место в таблице КПЛ. Для семейчан это дебютный сезон в высшем дивизионе казахстанского футбола.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2185418-ordabasy-obygral-elimay-i-vystupit-v-evrokubkah-v-sleduyushchem-sezone/

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