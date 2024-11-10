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Гол Месси не помог: "Интер Майами" сенсационно вылетел из плей-офф MLS

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Аргентинский футболист Лионель Месси
Лионель Месси. Фото: Megan Briggs/Getty Images

Футболисты "Интер Майами" уступили "Атланте Юнайтед" в серии 1/8 финала североамериканской лиги Major League Soccer (MLS), передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее команды одержали по одной победе в очных матчах плей-офф. Решающая третья встреча состоялась на домашнем стадионе "Интер Майами" и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Дубль у победителей оформил сенегальский форвард Джамал Тьяре (19 и 21 минуты), еще один мяч забил польский полузащитник Бартош Слиш (76).

В составе "Интер Майами" отличились парагвайский хавбек Матиас Рохас (17) и аргентинский нападающий Лионель Месси (65).

Таким образом, "Атланта Юнайтед" одержала победу в серии и вышла в 1/4 финала. На следующей стадии плей-офф команда сыграет с "Орландо Сити".

"Интер Майами" завершил борьбу за трофей. При этом именно команда Месси стала сильнейшей в рамках регулярного чемпионата MLS.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2185361-gol-messi-ne-pomog-inter-mayami-sensacionno-vyletel-iz-pley-off-mls/

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