Гол Месси не помог: "Интер Майами" сенсационно вылетел из плей-офф MLS

Футболисты "Интер Майами" уступили "Атланте Юнайтед" в серии 1/8 финала североамериканской лиги Major League Soccer (MLS), передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее команды одержали по одной победе в очных матчах плей-офф. Решающая третья встреча состоялась на домашнем стадионе "Интер Майами" и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Дубль у победителей оформил сенегальский форвард Джамал Тьяре (19 и 21 минуты), еще один мяч забил польский полузащитник Бартош Слиш (76).

В составе "Интер Майами" отличились парагвайский хавбек Матиас Рохас (17) и аргентинский нападающий Лионель Месси (65).

Таким образом, "Атланта Юнайтед" одержала победу в серии и вышла в 1/4 финала. На следующей стадии плей-офф команда сыграет с "Орландо Сити".

"Интер Майами" завершил борьбу за трофей. При этом именно команда Месси стала сильнейшей в рамках регулярного чемпионата MLS.

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