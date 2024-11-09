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Стало известно, на сколько баллов Родри опередил Винисиуса в голосовании за "Золотой мяч"

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Испанский футболист Родри
Родри. Фото: FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

Организаторы премии "Золотой мяч" на официальных ресурсах опубликовали результаты голосования журналистов, по итогам которого определился лауреат, передает NUR.KZ.

Напомним, приз лучшему футболисту мира по итогам сезона 2023/24 получил полузащитник сборной Испании и английского "Манчестер Сити" Родри.

При этом в день церемонии разгорелся скандал, связанный с бойкотом мероприятия со стороны делегации мадридского "Реала". До этого в СМИ появлялась информация, что "Золотой мяч" вручат нападающему испанской команды и сборной Бразилии Винисиусу, который в итоге занял второе место.

Впоследствии организаторы премии рассказали о давлении со стороны "Реала". Сам Винисиус кратко прокомментировал итоги голосования.

Как стало известно, бразилец уступил Родри 41 балл. Только эти два футболиста набрали в голосовании более 1000 очков.

Ниже представлены результаты игроков, которые вошли в топ-10.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2185253-stalo-izvestno-na-skolko-ballov-rodri-operedil-vinisiusa-v-golosovanii-za-zolotoy-myach/

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