"Бешикташ" Зайнутдинова одержал вторую победу подряд в Лиге Европы

Футбольный клуб "Бешикташ", в составе которого выступает полузащитник национальной сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, одержал вторую победу в рамках Лиги Европы, передает корреспондент NUR.KZ.
Очередным соперником турецкой команды на общем этапе еврокубка выступил шведский ФК "Мальме". Матч завершился победой команды лучшего бомбардира в истории казахстанской сборной со счетом 2:1.
Болельщики долго ждали забитых мячей, первый гол был забит на 76-й минуте встречи полузащитником "Бешикташа" Эрнестом Мучи. На 85-й минуте разрыв увеличил Семих Кылычсой.
Ответным голом шведский коллектив отличился на 90+3 усилиями Сорена Риекса.
Бахтиер Зайнутдинов попал в заявку на данную встречу, однако главный тренер турецкого клуба Джованни ван Бронкхорст принял решение не выпускать казахстанца на поле.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2184101-beshiktash-zaynutdinova-oderzhal-vtoruyu-pobedu-podryad-v-lige-evropy/