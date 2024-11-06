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"Бешикташ" Зайнутдинова одержал вторую победу подряд в Лиге Европы

Опубликовано:

Бақтиер Зайнутдинов
Бахтиер Зайнутдинов. Фото: Ahmad Mora/DeFodi Images via Getty Images

Футбольный клуб "Бешикташ", в составе которого выступает полузащитник национальной сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, одержал вторую победу в рамках Лиги Европы, передает корреспондент NUR.KZ.

Очередным соперником турецкой команды на общем этапе еврокубка выступил шведский ФК "Мальме". Матч завершился победой команды лучшего бомбардира в истории казахстанской сборной со счетом 2:1.

Болельщики долго ждали забитых мячей, первый гол был забит на 76-й минуте встречи полузащитником "Бешикташа" Эрнестом Мучи. На 85-й минуте разрыв увеличил Семих Кылычсой.

Ответным голом шведский коллектив отличился на 90+3 усилиями Сорена Риекса.

Бахтиер Зайнутдинов попал в заявку на данную встречу, однако главный тренер турецкого клуба Джованни ван Бронкхорст принял решение не выпускать казахстанца на поле.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2184101-beshiktash-zaynutdinova-oderzhal-vtoruyu-pobedu-podryad-v-lige-evropy/

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