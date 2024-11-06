"Бешикташ" Зайнутдинова одержал вторую победу подряд в Лиге Европы

Футбольный клуб "Бешикташ", в составе которого выступает полузащитник национальной сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, одержал вторую победу в рамках Лиги Европы, передает корреспондент NUR.KZ.

Очередным соперником турецкой команды на общем этапе еврокубка выступил шведский ФК "Мальме". Матч завершился победой команды лучшего бомбардира в истории казахстанской сборной со счетом 2:1.

Болельщики долго ждали забитых мячей, первый гол был забит на 76-й минуте встречи полузащитником "Бешикташа" Эрнестом Мучи. На 85-й минуте разрыв увеличил Семих Кылычсой.

Ответным голом шведский коллектив отличился на 90+3 усилиями Сорена Риекса.

Бахтиер Зайнутдинов попал в заявку на данную встречу, однако главный тренер турецкого клуба Джованни ван Бронкхорст принял решение не выпускать казахстанца на поле.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.